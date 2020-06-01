Игало может остаться в МЮ до конца сезона

Нигерийский нападающий английского “Манчестер Юнайтед” Один Игало, который пополнил состав английского гранда зимой, на правах аренды, несмотря на истекающий срок арендного соглашения может остаться в команде ещё на пол года.

Как сообщает агент игрока Атта Анеке, “МЮ” близко к завершению переговоров с “Шанхай Шеньхуа” о продлении арендного соглашения, которое будет рассчитано до 1 января 2021 года.

Отметим, на счету Одиона Игало четыре матча с момента перехода в “Манчестер Юнайтед”. Последние три сезона нигерийский нападающий провел выступая в чемпионате Китая.