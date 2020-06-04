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Футбол

Известный агент рассказал, как в свое время Шахтер упустил будущую легенду Вильяреала

Андрей ОгородникНет комментариев
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Маркос Сенна

Известный бразильский полузащитник, который выступал в составе сборной Испании Маркос Сенна, в 2002 году был близок к переходу в донецкий “Шахтер”.

По словам агента Геннадия Перепаденко, в 2002 году, игрок, ставший в итоге легендой “Вильяреала”, был близок к переходу в “Шахтер” вместе с Брандао, с которым они выступали за “Сан-Каэтано”. Если бразильский форвард в состав “горняков” перешел и долгое время был звездой клуба, то после того, как руководство “Сан-Каэтано” несколько раз повысило стоимость на Маркоса Сенну, владелец “Шахтера” Ринат Ахметов отказался платить за игрока.

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Интересно, что “Шахтер” мог приобрести Сенну за два миллиона долларов, в то время, как “Вильяреал” заплатил 2.8 миллиона. В итоге Сенна провел за испанский клуб одиннадцать сезонов, сыграл свыше трехсот матчей, поменял гражданство и в своре стал чемпионом Европы.

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Тэги: ВильяреалМаркос СеннаШахтер
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