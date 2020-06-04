В Украине могут отменить чемпионат среди молодежных команд

Молодежный чемпионат Украины по футболу, который также известен, как чемпионат U-21, может прекратить свое существование.

По информации Sport Arena, вопрос о целесообразности проведения первенства среди молодежных команд будет поднят на ближайшем исполкоме УАФ 7 июня во Львове. Также существует вероятность ликвидации, или реорганизации юношеского чемпионата U-19.

Напомним, впервые чемпионат Украины среди дублеров начал проводиться в 2004 году. Самым титулованным клубом является киевское “Динамо”, молодежь которого триумфовала семь раз, четыре победы в молодежного состава “Шахтера”, по разу выигрывали вторые команды “Зари”, “Днепра”, “Мариуполя” и “Карпат”.