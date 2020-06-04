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Футбол

В Украине могут отменить чемпионат среди молодежных команд

Андрей ОгородникНет комментариев
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Молодежный чемпионат Украины по футболу, который также известен, как чемпионат U-21, может прекратить свое существование.

По информации Sport Arena, вопрос о целесообразности проведения первенства среди молодежных команд будет поднят на ближайшем исполкоме УАФ 7 июня во Львове. Также существует вероятность ликвидации, или реорганизации юношеского чемпионата U-19.

Напомним, впервые чемпионат Украины среди дублеров начал проводиться в 2004 году. Самым титулованным клубом является киевское “Динамо”, молодежь которого триумфовала семь раз, четыре победы в молодежного состава “Шахтера”, по разу выигрывали вторые команды “Зари”, “Днепра”, “Мариуполя” и “Карпат”.

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Тэги: ДинамодублерыЮ-21
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