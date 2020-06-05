Экс-игрок сборной Украины сказал, как возродить “Динамо”

Бывший хавбек сборной Украины Евгений Левченко посоветовал президенту “Динамо” рецепт для выхода клуба из кризиса. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Верните Реброва, найдите правильных помощников тренера, дайте ему бюджет и свободу действий, продумайте стратегию развития на год, три, десять лет и будет вам возрождение клуба!”, – написал Левченко в твиттере.

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Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что Ребров и Юрий Семин являются главными кандидатами на тренерский мостик киевлян в случае отставки Алексей Михйличенка.