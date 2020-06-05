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Футбол

Экс-игрок сборной Украины сказал, как возродить “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший хавбек сборной Украины Евгений Левченко посоветовал президенту “Динамо” рецепт для выхода клуба из кризиса. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Верните Реброва, найдите правильных помощников тренера, дайте ему бюджет и свободу действий, продумайте стратегию развития на год, три, десять лет и будет вам возрождение клуба!”, – написал Левченко в твиттере.

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Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что Ребров и Юрий Семин являются главными кандидатами на тренерский мостик киевлян в случае отставки Алексей Михйличенка.

Источник: sportanalytic.com
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