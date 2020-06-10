Цыганков может сыграть против Зари

Лидер киевского “Динамо” Виктор Цыганков, вернулся к тренировкам основной команды, после травмы, которую получит во время тренировок после карантина.

Как сообщает официальный сайт “Динамо”, сегодня полузащитник тренировался в общей группе. Цыганков имеет все шансы сыграть в ближайшем матче столичного клуба против “Зари”, который состоится 13 июня.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Виктора Цыганкова 21 матч в чемпионате Украины, восемь голов и шесть результативных передач. В недавних матчах против “Шахтера” и “Александрии” на позиции Цыганкова играл молодой талант клуба Георгий Цитаишвили.