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Цыганков может сыграть против Зари

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Цыганков

Лидер киевского “Динамо” Виктор Цыганков, вернулся к тренировкам основной команды, после травмы, которую получит во время тренировок после карантина.

Как сообщает официальный сайт “Динамо”, сегодня полузащитник тренировался в общей группе. Цыганков имеет все шансы сыграть в ближайшем матче столичного клуба против “Зари”, который состоится 13 июня.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Виктора Цыганкова 21 матч в чемпионате Украины, восемь голов и шесть результативных передач. В недавних матчах против “Шахтера” и “Александрии” на позиции Цыганкова играл молодой талант клуба Георгий Цитаишвили.

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Тэги: Виктор ЦыганковДинамоЗарятравма
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