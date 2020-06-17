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Футбол

Владелец Олимпика имеет грандиозные планы относительно Черноморца

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владислав Гельзин

Обнадеживающие новости появились для болельщиков одесского футбола.

Кризисом одесского “Черноморца”, который в последние годы испытывает большие финансовые проблемы, может воспользоватся владелец донецкого “Олимпика”Владислав Гельзин.

В планах донецкого бизнесмена и его бизнес-партнера приобретение стадиона одесского “Черноморца”, переезд вместе с “Олимпиком” в Одессу и итоговое слияние с “Черноморцем”, при условии достижения соглашения с нынешним владельцем клуба и болельщиками “моряков”.

Напомним, нынешний сезон “Черноморец” проводит в Первой лиге, команда идет лишь в средине турнирной таблице второго по статусу дивизиона страны.

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Тэги: Владислав ГельзинглавноеОлимпикЧерноморец
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