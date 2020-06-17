Владелец Олимпика имеет грандиозные планы относительно Черноморца

Обнадеживающие новости появились для болельщиков одесского футбола.

Кризисом одесского “Черноморца”, который в последние годы испытывает большие финансовые проблемы, может воспользоватся владелец донецкого “Олимпика”Владислав Гельзин.

В планах донецкого бизнесмена и его бизнес-партнера приобретение стадиона одесского “Черноморца”, переезд вместе с “Олимпиком” в Одессу и итоговое слияние с “Черноморцем”, при условии достижения соглашения с нынешним владельцем клуба и болельщиками “моряков”.

Напомним, нынешний сезон “Черноморец” проводит в Первой лиге, команда идет лишь в средине турнирной таблице второго по статусу дивизиона страны.