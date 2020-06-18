Цыганкова снова сватают в Наполи

В «Наполи» возобновили интерес к полузащитнику киевского «Динамо» Виктору Цыганкову, передает Arenanapoli.

Источник издания сообщил, что агенты 22-летнего украинского игрока Томас Соломон и Марко Де Марчи на данный момент ведут переговоры с итальянским клубом.

Отмечается, что в конце неделе ожидается продолжение переговоров.

В «Наполи» рассматривают Цыганкова в качестве замены Хосе Кальехону и Ирвингу Лосано. Оба они могут покинуть клуб в конце сезона.

Напомним, в текущем сезоне Цыганков отметился 12 голами и 9 ассистами в 33 матчах.