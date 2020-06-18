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Футбол

Цыганкова снова сватают в Наполи

Сергей СумскойНет комментариев
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В «Наполи» возобновили интерес к полузащитнику киевского «Динамо» Виктору Цыганкову, передает Arenanapoli.

Источник издания сообщил, что агенты 22-летнего украинского игрока Томас Соломон и Марко Де Марчи на данный момент ведут переговоры с итальянским клубом.

Отмечается, что в конце неделе ожидается продолжение переговоров.

В «Наполи» рассматривают Цыганкова в качестве замены Хосе Кальехону и Ирвингу Лосано. Оба они могут покинуть клуб в конце сезона.

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 Напомним, в текущем сезоне Цыганков отметился 12 голами и 9 ассистами в 33 матчах.

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Тэги: НаполитрансферыЦыганков Виктор
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