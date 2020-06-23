Четверо игроков “Шахтера” на радарах топ-клубов, новый тренер “Львова”

К вашему вниманию самые интересные трансферные новости последних суток. Сообщает сайт EURO.com.ua

Генеральный директор “Шахтера” Сергей Палкин заверил, что немало игроков донецкого клуба – на карандаши в европейский грандов.

В частности, функционер отметил в “Большом футболе”, что среди них – Тете, Додо, Манор Соломон и Маркос Антонио.

Палкин добавил, что задача Каштру заключается в том, чтобы развивать и открывать новые таланты.

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Грузинский специалист Георгий Цецадзе стал новым наставником футбольного клуба “Львов”.

45-летний специалист до этого тренировал грузинский клуб “Сабуртало”, а “Самтредію” делал чемпионом этой страны.

Более того, Цецадзе выводил юношескую сборную Грузии до финального раунда чемпионата Европы.

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Защитник “Зари” Богдан Михайличенко действительно может перейти в “Андерлехт”.

Бельгийские журналисты утверждают, что брюссельский клуб заинтересован в трансфере, но не хочет платить много.

В частности, “Андерлехт” настроен на меньше, чем 800 тысяч евро и ждет уступки от “Зари”.

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Главный тренер “Ференцвароша” Сергей Ребров признал, что его интересуют несколько исполнителей из украинского первенства.

Украинский специалист не стал раскрывать никаких имен, но признался “Профутболу”, что на рынке УПЛ клуб работает основательно.

Ребров добавил, что вопрос с переходом Марьяна Шведа он комментировать не будет.