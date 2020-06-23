Серия А. 27 тур. “Милан” и “Ювентус” победили, ничья “Фиорентины”

Новый тур чемпионата Италии стартовал с разгрома. Сообщает сайт EURO.com.ua
“Милан” на выезде разбомбил “Лечче”, а “Фиорентина” и “Брешия” поделили очки.
“Ювентус” в выездном поединке спокойно справился с “Болоньей”.
Чемпионат Италии
27 тур
“Лечче” – “Милан” – 1:4
Голы: Манкозу, 54 (пен) – Кастільєхо, 26, Бонавентура, 55, Ребіч, 57, Леау, 72
“Фиорентина” – “Брешия” – 1:1
Голы: Песселья, 29 – Доннарумма, 17 (пен)
“Болонья” – “Ювентус” – 0:2
Голы: Роналду 23 (пен), Дібала, 36
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Источник: sportanalytic.com