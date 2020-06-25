Ребров не исключает трансфер экс-лидера “Карпат” в “Ференцварош”

Наставник “Ференцвароша” Сергей Ребров прокомментировал информацию в СМИ относительно возможного трансфера в английский клуб хавбека “Селтика” Марьяна Шведа. Сообщает сайт EURO.com.ua

Двукратный чемпион Венгрии сказал, что был бы не против поработать с еще одним украинским футболистом, но не стал подтверждать или опровергать интерес конкретно к Шведа.

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Напомним, ранее в прессе писали, что летом “фради” могут подписать украинского вингера “кельтов”, которого вроде бы в своей команде хочет видеть Ребров.