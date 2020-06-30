Владислав Дубинчак следующий сезон проведет в составе СК Днепр-1

Днепровский СК “Днепр-1” задолго до старта нового сезона уже начал комплектацию состава.

Информацию о грядущем переходе в днепровский клуб Владислава Дубинчака уже подтвердил журналист Игорь Цыганык.

«Подтверждаю, что у «Днепра-1» есть договоренность с «Динамо» по трансферу Дубинчака. Следующий сезон он проведет в «Днепре-1», – сказал Цыганык.

Напомним, права на Владислава Дубинчака принадлежат киевскому “Динамо”. нынешний сезон игрок проводит на правах аренды в “Карпатах”, сыграв в 19 матчах команды.