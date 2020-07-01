Примера. 33 тур. “Барселона” сыграла в боевую ничью с “Атлетико”

В стартовом матче нового тура хозяева изрядно оторвались на гостях. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Мальорка” в домашнем поединке буквально разнесла на куски бедную “Сельту”. “Севилья” спокойно взяла три очка с “Леганесом”.

В центральном матче тура “Барселона” и “Атлетико” разошлись очень боевым миром.

Чемпионат Испании

33 тур

“Мальорка” – “Сельта” – 5:1

Голы: Будімір, 13 (пен), 52, Кучо, 27, Посо, 40, Севилья, 60 – Аспас, 50 (пен)

“Леганес” – “Севилья” – 0:3

Голы: Торрес, 23, 35, Эль-Хаддаді, 82

“Барселона” – “Атлетико” – 2:2

Голы: Коста, 11 (аг), Месси, 50 (пен) – Сауль, 19 (пен), 62 (пен)