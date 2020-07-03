Аркадиуш Милик перейдет в Ювентус

Известный польский нападающий Аркадиуш Милик близок к смене клубной прописки.

По информации Calciomercato, новым клубом игрока станет туринский “Ювентус”. Вопреки нежелания руководства “Наполи” усиливать конкурента, вероятность сделки достаточно высокая. Милик уже дал предварительное согласие, в скором времени должны состоятся переговоры между клубами.

Сообщается, что “Наполи” желает получить за игрока, контракт которого истекает через год 40 миллионов евро. “Ювентус” готов предложить “партенопеи” двух своих игроков.