“Десна” обошла “Динамо” в таблице УПЛ

Новый игровой день чемпионата Украины стартовал с разгрома. Сообщает сайт EURO.com.ua
Черниговская “Десна” забила сразу 5 голов “Колоса” и обошла в таблице киевское “Динамо”.
Чемпионат Украины
29 тур
“Десна” – “Колос” – 5:1
Голы: Будковский, 9, Фаворов, 38, 78, Старенький, 87, Тотовицкий, 90+1 – Кожушко, 89
“Десна”: Паст – Фаворов, Гитченко, Тамм, Конопля – Домбровский, Огиря – Кузик (Мостовой, 80), Хлебас (Филиппов, 67), Картушов (Старенький, 67) – Будковский (Тотовицкий, 80)
“Колос”: Волынец – Зозуля, Петров, Гавриш, Емец (Черноморец, 46) – Милько, Богданов (Антюх, 79) – Морозко (Костышин, 46), Смирный, Задоя (Кожушко, 68) – Лысенко (Бондаренко, 68)
Предупреждения: Фаворов, Тотовицкий – Морозко, Богданов, Зозуля, Костышин
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