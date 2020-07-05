Виктор Цыганков вновь травмировался

Полузащитник киевского “Динамо” и сборной Украины Виктор Цыганков вновь получил травму.

Вчерашнее отсутствие игрока в матче против донецкого “Шахтера” было связано в первую очередь с повреждением. По информации FootballHub, игрок испытывает пробелы с мышцами. Степень серьезности повреждения не сообщается.

Напомним, Виктор Цыганков пропустил первый матч против “Шахтера” после возобновления сезона также из-за травмы. Были проблемы в игрока со здоровьем и на старте сезона и во время зимнего межсезонья.