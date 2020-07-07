Агробизнес обыграл Рух и вышел на первое место в турнирной таблице Первой лиги

Волочиский “Агробизнес” продолжает удивлять своими результатами в нынешнем сезоне.

Клуб из Хмельницкой области, который по итогам прошлого сезона был в шаге от вылета во Вторую лигу, сегодня одержал очередную победу, обыграв на этот раз главного претендента на повышение в классе львовский “Рух”. Уступая дважды по ходу встречи подопечные Чижевского выиграли со счетом 2:3 и возглавили турнирную таблицу чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

Помимо поражения лидера, одним из вопросов, который теперь интересует многих, является заявление владельца “Карпат” Олега Смалийчука о готовности платить всем клубам, которые обыграют “Рух” по 600 тысяч гривен.