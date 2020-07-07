Ворскла получит сумасшедшие премиальные в случае победы в финале Кубка Украины

Киевское “Динамо” в финале кубка Украины столкнется с невероятным настроем игроков полтавской “Ворсклы”.

Помимо того, что полтавский клуб получит историческую возможность второй раз в своей истории выиграть Кубок Украины, руководство клуба заявило о готовности выплатить клубу 1 миллион евро премиальных, при условии победы над “Динамо”, о чем сообщил известный журналист Алексей Андронов.

Стоить отметить, что подобная щедрость боссов “Ворсклы” не случайна, так, как победа в кубке автоматично позволяет сыграть на групповом этапе Лиги Европы, что принесет клубу около шести миллионов евро.