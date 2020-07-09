Михайличенко летом покинет Динамо

Несмотря на победу в финале Кубка Украины главный тренер киевского “Динамо” Алексей Михайличенко летом уйдет в отставку, и перейдет на одну из руководящих должностей.

По информации журналиста Дмитрия Поворознюка, президент “Динамо” Игорь Суркис уже определился с будущим тренера. Более того, сейчас идут активные поиски нового тренера, причем, в отличии от прошлых лет, президент планирует сделать ставку на специалиста не с “динамовским сердцем” отметил Поворознюк.

Напомним, в нынешнем сезоне “Динамо” провалилось в Лиге Европы в одной из самых слабых групп, в чемпионате клуб сохраняет шансы на второе место, но пока смотрится гораздо хуже, чем “Заря” и “Десна”.