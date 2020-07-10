Польский гранд нацелился на вратаря Ворсклы

Вратарь молодежной сборной Украины и полтавской “Ворсклы” Дмитрий Ризнык может перебраться в чемпионат Польши.

По информации Футбол 24, большой интерес к игроку проявляет варшавская “Легия”, которая идет к очередному чемпионскому титулу. Польский гранд видит в молодом украинце замену своему таланту Радославу Маецки, который за семь миллионов евро перешел в “Монако”.

Напомним, в прошлом году Дмитрий Ризнык стал чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины, хотя и был игроком резерва. В нынешнем сезоне на его счету 18 матчей в чемпионате Украины, треть из которых он завершил на ноль. В 12 матчах он пропустил 21 гол.