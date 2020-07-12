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Футбол

Близниченко среди героев матча Шерифа против ФК Кодру

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Близниченко

Воспитанник днепровского “Днепра” Андрей Близниченко провел ещё один хороший матч в рамках чемпионата Молдовы.

Украинский полузащитник, которому в свое время предрекали звездное будущее, вышел в стартовом составе “Шерифа” на матч третьего тура чемпионата Молдовы против ФК “Кодру”.

Главный аутсайдер чемпионата должного сопротивления гранду создать не смог, пропустив уже в первом тайме пять мячей. Один из голов на счету Андрея Близниченко, который в трех матчах чемпионата Молдовы имеет в своем активе два гола и одну результативную передачу.

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“Шериф” благодаря победе 6:0 имеет после трех туров чемпионата Молдовы максимальное количество очков.

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Тэги: Андрей Близниченконаши за рубежомШериф
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