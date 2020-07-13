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Футбол

Лунин среди худших игроков в победном матче Овьедо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Украинский вратарь Андрей Лунин феерические матчи в испанской Сегунде чередует с неубедительными.

В матче против одного из лидеров дивизиона “Сарагосы” Андрей Лунин традиционно вышел в стартовом составе и на протяжении 90 минут игры сохранял свои ворота в неприкосновенности, но в компенсированное время пропустил в свои ворота два гола.

Благо “Овьедо” провел один из лучших своих матчей в сезоне забив в ворота “Сарагосы” ранее четыре гола, что позволило клубу выиграть со счетом 4:2 и за два тура до финиша оторваться от зоны вылета на четыре очка. Издание Sofa Score оценило действия украинца низкой оценкой 6.5 балла.

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Тэги: Андрей Луниннаши за рубежомОвьедо
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