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Футбол

“Ворскла” не отпускает вратаря в “Легию”

Евгений НикитюкНет комментариев
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21-летний голкипер “Ворсклы” Дмитрий Резник действительно может переехать в Польшу. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом заявил ведущий “Цыганык Live” Игорь Цыганык.

“За Потрошителем наблюдали скауты варшавской “Легии”. Они продали своего вратаря до Франции. Сейчас ищут серьезную замену. Насколько мне известно, на финале Кубка Украины были представители “Легии”, которые смотрели за игрой Потрошителя. Он оставил о себе очень хорошее впечатление.

Не хочет руководство “Ворсклы” за бесценок отпускать своего вратаря. “Легия” заинтересована, но пока сумма, которую предлагает польский клуб, не соответствует уровню, который ожидает “Ворскла”, – говорит Цыганык.

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Источник: sportanalytic.com
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