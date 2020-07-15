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Футбол

Маркевич оценил готовность Динамо, Зари и Десны к ЛЧ

Сергей СумскойНет комментариев
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Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич отметил, что три команды «Динамо», «Десна» и «Заря», которые борются за вторую путевку в Лиге чемпионов, не готовы выступать в этом турнире.

По его словам, командам нужно покупать сильных футболистов под турнир.

 «Не хочу никого обижать, но ни «Динамо», ни «Заря», ни «Десна» не готовы к ЛЧ. Даже на успешное выступление в квалификации Лиги чемпионов с тем составом, который имеет каждая из команд, рассчитывать будет трудно. Надо серьезно усиливаться», – приводит слова Маркевича footboom.com.

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Тэги: ДеснаДинамоЗаряМирон Маркевич
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