Маркевич оценил готовность Динамо, Зари и Десны к ЛЧ

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич отметил, что три команды «Динамо», «Десна» и «Заря», которые борются за вторую путевку в Лиге чемпионов, не готовы выступать в этом турнире.

По его словам, командам нужно покупать сильных футболистов под турнир.

«Не хочу никого обижать, но ни «Динамо», ни «Заря», ни «Десна» не готовы к ЛЧ. Даже на успешное выступление в квалификации Лиги чемпионов с тем составом, который имеет каждая из команд, рассчитывать будет трудно. Надо серьезно усиливаться», – приводит слова Маркевича footboom.com.