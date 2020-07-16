Андреа Пирло получит должность в Ювентусе

Легендарный итальянский полузащитник Андреа Пирло начинает свою тренерскую карьеру.

Первым опытом для известнейшего в недалеком прошлом полузащитника станет должность тренера молодежной команды туринского “Ювентуса U-23”. По информации Джанлуки Ди Марцио переговоры по контракту с Пирло уже завершены.

Напомним, Андреа Пирло успел оставить яркий след в истории, как “Ювентуса”, так и “Милана”, где играл ранее. Закончил карьеру игрока футболист в 2017 году, после трех сезонов выступлений в чемпионате МЛС.