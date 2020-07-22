Сарнавский повторил рекорд шестнадцатилетней давности

Несмотря на слабый сезон в исполнении ФК “Львов”, вратарь команды Богдан Сарнавский точно может занести себе завершившейся футбольный год в актив.

В нынешнем сезоне в ворота ФК “Львов” назначали одиннадцать пенальти, из которых Богдан Сарнавский отбил шесть ударов. Подобный показатель позволил вратарю повторить рекорд установленный вратарем “Кривбасса” Валерием Воробьевым, который также отбил шесть ударов в сезоне 1993/1994 года.

Напомним, по последним слухам большой интерес к Сарнавскому проявляет СК “Днепр-1”, который продолжает борьбу за попадание в Лигу Европы.