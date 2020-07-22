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Футбол

Сарнавский повторил рекорд шестнадцатилетней давности

Андрей ОгородникНет комментариев
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Богдан Сарнавский

Несмотря на слабый сезон в исполнении ФК “Львов”, вратарь команды Богдан Сарнавский точно может занести себе завершившейся футбольный год в актив.

В нынешнем сезоне в ворота ФК “Львов” назначали одиннадцать пенальти, из которых Богдан Сарнавский отбил шесть ударов. Подобный показатель позволил вратарю повторить рекорд установленный вратарем “Кривбасса” Валерием Воробьевым, который также отбил шесть ударов в сезоне 1993/1994 года.

Напомним, по последним слухам большой интерес к Сарнавскому проявляет СК “Днепр-1”, который продолжает борьбу за попадание в Лигу Европы.

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Тэги: Богдан СарнавскийрекордыФК Львов
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