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Лацио претендует на Супрягу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владислав Супряга

Один из главных талантов украинского футбола Владислав Супряга может стать игроком римского “Лацио”.

Ранее уже сообщалось о повышенном интересе к молодому нападающему, теперь же стало известно имя претендента. По информации Футбол 24, серьезный интерес к игроку проявляет римский “Лацио”, который впервые за тринадцать лет сыграет в групповом этапе Лиги Чемпионов.

Тем не менее, по последним данным, “Лацио” пока никаких конкретных шагов по приобретению игрока не делал. Во многом сделка будет зависеть от того, продаст ли римский клуб кого-то из своих звезд.

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Тэги: Владислав СупрягаглавноеСК Днепр-1
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