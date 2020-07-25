Лунин тепло попрощался с “Овьедо”

Украинский голкипер Андрей Лунин написал прощальное письмо одноклубникам из “Овьедо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Сезон взлетов и падений завершился. Хочу сказать спасибо клубу “Реал Овьедо”, футболистам и тренерскому штабу за помощь и доверие, за эти шесть месяцев вместе.

Я получил огромный опыт. Было приятно бороться за этот клуб и этот город. Спасибо за поддержку, я был счастлив в Овьедо – и в клубе, и в городе. Желаю вам больших успехов, потому что вы заслуживаете гораздо большего”, – написал Лунин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Se acabó una temporada de montaña rusa, quiero decir gracias a club Real Oviedo, a los jugadores y cuerpo técnico por toda vuestra ayuda, por confianza, por estos 6 meses juntos. Conseguí mucha experiencia y fue un placer estar luchando por este club y este cuidad. Gracias gente por apoyo, estuve feliz en este club y en esta cuidad. Deseo mucho éxito por que merecéis mucho más.

Публикация вот Andrey_Lunin (@lunin_andrey) 24 Июл 2020 в 9:32 PDT

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Клуб Лунина сохранил прописку в Сегунде

Напомним, после завершения арендного соглашения в “Овьедо” Лунин вернется в мадридский “Реал”.