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Футбол

Лунин тепло попрощался с “Овьедо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский голкипер Андрей Лунин написал прощальное письмо одноклубникам из “Овьедо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Сезон взлетов и падений завершился. Хочу сказать спасибо клубу “Реал Овьедо”, футболистам и тренерскому штабу за помощь и доверие, за эти шесть месяцев вместе.

Я получил огромный опыт. Было приятно бороться за этот клуб и этот город. Спасибо за поддержку, я был счастлив в Овьедо – и в клубе, и в городе. Желаю вам больших успехов, потому что вы заслуживаете гораздо большего”, – написал Лунин.

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Se acabó una temporada de montaña rusa, quiero decir gracias a club Real Oviedo, a los jugadores y cuerpo técnico por toda vuestra ayuda, por confianza, por estos 6 meses juntos. Conseguí mucha experiencia y fue un placer estar luchando por este club y este cuidad. Gracias gente por apoyo, estuve feliz en este club y en esta cuidad. Deseo mucho éxito por que merecéis mucho más.

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Публикация вот Andrey_Lunin (@lunin_andrey) 24 Июл 2020 в 9:32 PDT

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Напомним, после завершения арендного соглашения в “Овьедо” Лунин вернется в мадридский “Реал”.

Источник: sportanalytic.com
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