Понедельник, 27 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутбол“Динамо” хотело подписать звездного румына
Футбол

“Динамо” хотело подписать звездного румына

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Известный в прошлом румынский нападающий Адриан Муту имел шанс перейти в киевское “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказал его бывший агент Иоан Бекали.

“Я привозил Алиуцэ (экс-игрок” Шахтера”- прим. ) в “Динамо”, когда о нем еще никто не знал. Потом украинцы приехали в Бухарест и пробыли здесь пять дней. Они спали и видели, как бы подписать Муту.

Но я обещал Адриану трансфер в “Интер”. Когда он состоялся, Массимо Моратти заплатил мне комиссионные “, – сказал агент.

Читайте также:  Сульшер лично встречался с Холандом, чтобы заманить игрока в МЮ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ультрас “Динамо”: Назначения Луческу – это плевок в глаза всем фанатам

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

шесть − 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Хавбек “Динамо” вернулся из аренды в Европе

Талант “Динамо” вернулся в строй после тяжелой травмы

Ливерпуль повторил рекорд Ман Сити в АПЛ

Ярмоленко забил в заключительном туре сезона АПЛ. ВИДЕО

Луческу рассказал, как его завербовало Динамо

Закрыть