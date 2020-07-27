“Динамо” хотело подписать звездного румына

Известный в прошлом румынский нападающий Адриан Муту имел шанс перейти в киевское “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Об этом рассказал его бывший агент Иоан Бекали.

“Я привозил Алиуцэ (экс-игрок” Шахтера”- прим. ) в “Динамо”, когда о нем еще никто не знал. Потом украинцы приехали в Бухарест и пробыли здесь пять дней. Они спали и видели, как бы подписать Муту.

Но я обещал Адриану трансфер в “Интер”. Когда он состоялся, Массимо Моратти заплатил мне комиссионные “, – сказал агент.

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