Виктор Скрипник может покинуть Зарю

Один из лучших тренеров чемпионата Украины по итогам прошлого сезона Виктор Скрипник может попрощаться с командой.

По информации известного журналиста Игоря Цыганыка, украинский специалист получил хорошее предложение от другого клуба, название которого не сообщается. Причем, первый раунд переговоров уже завершен.

«У Скрипника есть достаточно серьезное предложение от другого клуба. У него был разговор с президентом «Зари» Евгением Геллером о перспективах команды.

Для того, чтобы бороться в Лиге Европы и играть на хорошем уровне в УПЛ, нужно кадровое усиление.

Первый раунд переговоров состоялся. Каким будет решение президента клуба, каким будет решение Скрипника – мы узнаем в ближайшие дни»