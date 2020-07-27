Понедельник, 27 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболВиктор Скрипник может покинуть Зарю
Футбол

Виктор Скрипник может покинуть Зарю

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Виктор Скрипник

Один из лучших тренеров чемпионата Украины по итогам прошлого сезона Виктор Скрипник может попрощаться с командой.

По информации известного журналиста Игоря Цыганыка, украинский специалист получил хорошее предложение от другого клуба, название которого не сообщается. Причем, первый раунд переговоров уже завершен.

«У Скрипника есть достаточно серьезное предложение от другого клуба. У него был разговор с президентом «Зари» Евгением Геллером о перспективах команды.

Для того, чтобы бороться в Лиге Европы и играть на хорошем уровне в УПЛ, нужно кадровое усиление.

Читайте также:  Динамо и Шахтер нацелились на форварда сборной Израиля

Первый раунд переговоров состоялся. Каким будет решение президента клуба, каким будет решение Скрипника – мы узнаем в ближайшие дни»

загрузка...
Тэги: Виктор СкрипникЗаряИгорь Цыганык
Написать комментарий

Добавить комментарий

7 + 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Папа Гуйе
СК Днепр-1 попрощался с двумя игроками

Дмитрий Клец
Ещё один важный исполнитель покинул львовские Карпаты

Станислав Оганов
Официально: Станислав Оганов – генеральный директор Зари

Лидер фанатов “Динамо”: Суркис должен уйти вместе с Луческу

Виталий Балашов
Павел Ксенз и Виталий Балашов покинули Олимпик

Закрыть