“Барселона” зовет к себе экс-лидера “Шахтера”

Бразильский хавбек “Челси” Виллиан может перейти в каталонскую “Барселону”. Сообщает сайт EURO.com.ua

По данным Sky Sports, “блаугранас” уже предложили 31-летнему вингеру “пенсионеров” 3-летний контракт.

Кроме “Барсы” на Виллиана также претендует лондонский “Арсенал” и американский “Интер Майами”.

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Добавим, после субботнего финала Кубка Англии у бразильца заканчивается контракт с “Челси”, так что перейти в новый клуб он сможет совершенно бесплатно.