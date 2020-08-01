Калитвинцев среди кандидатов на должность тренера Зари

Руководство луганской “Зари” продолжает изучать варианты на роль возможного сменщика Виктора Скрипника, в случае ухода последнего в СК “Днепр-1”.

Как сообщает FootBoom, среди кандидатов на роль наставника клуба фигурирует имя бывшего тренера молодежной сборной Украины Юрия Калитвинцева. 52-летний специалист находится без работы на протяжении последних трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что основным кандидатом на роль следующего тренера “Зари” является Александр Бабич, который на днях покинул “Мариуполь”.