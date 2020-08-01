Суббота, 1 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболКалитвинцев среди кандидатов на должность тренера Зари
Футбол

Калитвинцев среди кандидатов на должность тренера Зари

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Юрий Калитвинцев

Руководство луганской “Зари” продолжает изучать варианты на роль возможного сменщика Виктора Скрипника, в случае ухода последнего в СК “Днепр-1”.

Как сообщает FootBoom, среди кандидатов на роль наставника клуба фигурирует имя бывшего тренера молодежной сборной Украины Юрия Калитвинцева. 52-летний специалист находится без работы на протяжении последних трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что основным кандидатом на роль следующего тренера “Зари” является Александр Бабич, который на днях покинул “Мариуполь”.

загрузка...
Тэги: Александр БабичЗаряЮрий Калитвинцев
Написать комментарий

Добавить комментарий

шестнадцать + двенадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Владимир Танчик
Ещё три игрока покинули Карпаты

Юрий Вернидуб
Солигорский Шахтер одержал очередную победу

Сергей Чоботенко
Заря интересуется Чоботенко

Евгений Новак
Колос усилится защитником Вардара?

Никола Моро
Динамо не сумело договориться по трансферу звезды чемпионата Хорватии

Закрыть