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Футбол

Экс-форвард Зари станет одноклубником Малиновского

Андрей ОгородникНет комментариев
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Деннис Бонавентуре

Бывший нападающий луганской “Зари” Деннис Бонавентуре может перебраться в итальянскую Серию А.

По информации известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, большой интерес к нигерийскому форварду “Брюгге” проявляет итальянская “Аталанта”, цвета которой защищает Руслан Малиновский.

Стоить отметить, что заполучить игрока клубу с Бергамо будет очень непросто, среди претендентов на форварда также называют “Арсенал” и дортмундскую “Боруссию”. Сообщается, что “Брюгге” может получить компенсацию в размере 25 миллионов евро, примечательно, что часть суммы получит и “Заря”, в качестве процента от трансфера.

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Тэги: АталантаДеннис БонавентуреЗаря
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