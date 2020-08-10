Владислав Бугай покинул Маруиполь

ФК “Мариуполь” продолжает чистку состава, которая коснулась не только старожилов клуба, но и игроков молодежной команды.

Как сообщает официальный сайт “азовцев”, сотрудничество с клубом прекратил воспитанник команды Владислав Бугай, контракт которого подошел к завершению и продлеваться не будет.

Отметим, что Владислав Бугай являлся одним из главных талантов молодежной команды “Мариуполя”, за которую забил 32 гола в 41 матче. Прошлый сезон игрок провел в Первой лиге, где на правах аренды играл за “Николаев”.