Ещё один лидер Зари может покинуть клуб

Луганская “Заря” в течении одного трансферного окна может потерять всех своих ведущих исполнителей.

По информации польских СМИ, один из лучших игроков “Зари” прошлого сезона Владислав Кочергин может покинуть команду. Большой интерес к футболисту проявляет местный “Шленск”, который готов заплатить за игрока полмиллиона евро.

Напомним, в прошлом сезоне во всех турнирах за “Зарю” Владислав Кочергин провел 39 матчей, забил восемь голов и сделал восемь результативных передач. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны клубов чемпионата Германии.