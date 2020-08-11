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Футбол

Ещё один лидер Зари может покинуть клуб

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владислав Кочергин

Луганская “Заря” в течении одного трансферного окна может потерять всех своих ведущих исполнителей.

По информации польских СМИ, один из лучших игроков “Зари” прошлого сезона Владислав Кочергин может покинуть команду. Большой интерес к футболисту проявляет местный “Шленск”, который готов заплатить за игрока полмиллиона евро.

Напомним, в прошлом сезоне во всех турнирах за “Зарю” Владислав Кочергин провел 39 матчей, забил восемь голов и сделал восемь результативных передач. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны клубов чемпионата Германии.

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Тэги: Владислав КочергинЗаря
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