Андрей Тлумак покинет Волынь

Две кряду неудачные попытки повысится в классе вероятней всего положат крест на карьере Андрея Тлумака в луцкой “Волыни”.

Как сообщает Footboom, руководство клуба всерьез рассматривает вариант с отставкой 41-летнего специалиста. Решение по будущему тренера будет принято в ближайшее время.

Отметим, для Андрея Тлумака “Волынь” первый клуб в его тренерской карьере. В прошлом сезоне он уступил “Карпатам” в плей-офф за место в УПЛ, а в нынешнем его команда финишировала на пятом месте, уступив в решающем матче “Минаю”, который стал чемпионом.