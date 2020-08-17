Понедельник, 17 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЭкс-полузащитник Ворсклы трудоустроился в Азербайджане
Футбол

Экс-полузащитник Ворсклы трудоустроился в Азербайджане

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Артур

Бывший футболист полтавской “Ворсклы” Артур не долго оставался без клуба.

Покинув не так давно состав полтавчан игрок подписал контракт с азербайджанской “Кешлей”, о чем сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения рассчитан до конца сезона, перешел Артур в азербайджанский середняк бесплатно, на правах свободного агента.

Напомним, что в недалеком прошлом “Кешлю” возглавлял Юрий Максимов, который нынче трудится в “Ворскле”. На днях состав азербайджанского клуба пополнил экс-лидер “Карпат” Дмитрий Клец.

загрузка...
Тэги: Кешля
Написать комментарий

Добавить комментарий

двадцать − 16 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Ника Ситчинава
Лидеры Ингульца интересны клуба УПЛ

Сергей Кравченко
Сергей Кравченко станет играющим тренером СК Днепр-1

“Динамо” берет Селезнева и многих бразильцев, Шахов меняет клуб в Серии А

Орест Кузык
Орест Кузик может перейти в Рух

Димитрис Курбелис
Динамо интересуется полузащитником сборной Греции

Закрыть