Экс-полузащитник Ворсклы трудоустроился в Азербайджане

Бывший футболист полтавской “Ворсклы” Артур не долго оставался без клуба.

Покинув не так давно состав полтавчан игрок подписал контракт с азербайджанской “Кешлей”, о чем сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения рассчитан до конца сезона, перешел Артур в азербайджанский середняк бесплатно, на правах свободного агента.

Напомним, что в недалеком прошлом “Кешлю” возглавлял Юрий Максимов, который нынче трудится в “Ворскле”. На днях состав азербайджанского клуба пополнил экс-лидер “Карпат” Дмитрий Клец.