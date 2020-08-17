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Футбол

Михайличенко отличился дебютным голом за Андерлехт

Андрей ОгородникНет комментариев
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Богдан Михайличенко

Молодой украинский защитник Богдан Михайличенко блестяще дебютировал в составе своего нового клуба – “Андерлехта”.

Украинец вышел в стартовом составе брюссельского клуба в матче против “Сент-Труйдена”. Именно Михайличенко стал автором первого забитого гола, после красивого сольного прохода. На 80-ой минуте игрок был заменен. Его команда в итоге выиграла со счетом 3:1.

Напомним, в текущем туре с лучшей стороны проявили себя также защитники Игорь Пластун, который отличился уже вторым голом в сезоне и Эдуард Соболь, на счету которого голевая передача.

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Тэги: АндерлехтБогдан Михайличенко
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