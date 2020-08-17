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Футбол

Владимир Баенко покинет Ворсклу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владимир Баенко

Один из основных исполнителей полтавской “Ворсклы” образца прошлого сезона Владимир Баенко близок к уходу из клуба.

Несмотря на то, что в мае 30-летний футболист поставил подпись под новым соглашением с клубом, в преддверии нового сезона он может остаться без команды.

По информации FootBoom, руководство “Ворсклы” рассматривает вариант с досрочным расторжением контракта с игроком. Главный тренер “Ворсклы” Юрий Максимов не видит игроку места в составе.

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Отметим, в девятнадцати матчах прошлого сезона Владимир Баенко забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Тэги: Владимир БаенкоВорсклаЮрий Максимов
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