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Барселона может подписать Вейналдума

Андрей ОгородникНет комментариев
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Джорджиньо Вейналдум

Первым новичком каталонской “Барселоны” с момента назначения Рональда Кумана на должность главного тренера может стать подопечный наставника Джорджиньо Вейналдум.

По информации Algemeen Dagblad, 29-летний полузащитник не спешит продлевать контракт с “Ливерпулем”, который владеет правами на игрока, чем и намерен воспользоваться испанский гранд.

Напомним, Джорджиньо Вейналдум провел в составе английского “Ливерпуля” последние четыре сезона. В нынешнем сезоне на счету игрока 37 матчей в чемпионате Англии и четыре забитых гола.

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Тэги: БарселонаДжорджиньо ВейналдумЛиверпуль
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