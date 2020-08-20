Барселона может подписать Вейналдума

Первым новичком каталонской “Барселоны” с момента назначения Рональда Кумана на должность главного тренера может стать подопечный наставника Джорджиньо Вейналдум.

По информации Algemeen Dagblad, 29-летний полузащитник не спешит продлевать контракт с “Ливерпулем”, который владеет правами на игрока, чем и намерен воспользоваться испанский гранд.

Напомним, Джорджиньо Вейналдум провел в составе английского “Ливерпуля” последние четыре сезона. В нынешнем сезоне на счету игрока 37 матчей в чемпионате Англии и четыре забитых гола.