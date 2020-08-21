Официально: Артем Кравец – игрок Динамо

Киевское “Динамо” подписало второго новичка во время летнего межсезонья.

Следом за Владимиром Костевичем, состав киевского клуба пополнил воспитанник клуба Артем Кравец, который перешел в “Динамо” на правах свободного агента. Как сообщает официальный сайт киевлян, контракт подписан сроком на два года, с возможной пролонгацией.

Напомним, последние три сезона Артем Кравец выступал в чемпионате Турции за “Кайсериспор”. Прошлый сезон стал для 31-летнего форварда самым успешным в плане результативности – восемь голов в 18 матчах Суперлиги.