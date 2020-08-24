Шахтер – Динамо: первая битва с Луческу, превью, трансляция, прогноз

25 августа будет разыгран Суперкубок Украины. Фактически этот матч является закрытием предыдущего сезона, ведь в нем встречаются победитель Кубка Украины и чемпион страны, но если посмотреть на календарь – это уже матч нового сезона. По традиции в нем встречаются донецкий “Шахтер” и киевское “Динамо”. Во время этой встречи всегда много эмоций и на этот раз их будет еще больше.

Мирча Луческу – легендарный тренер донецкого “Шахтера”, который вместе с горянками за 12 лет выиграл восемь чемпионских титулов, шесть Кубков Украины, семь Суперкубков Украины и выиграл Кубок УЕФА, теперь работает с киевским “Динамо”. Можно долго обсуждать, правильно ли сделал румынский специалист, приняв предложение “Динамо”, правильно ли сделал Игорь Суркис дал возможность работать Луческу в киевском клубе, но одно можно сказать точно – сейчас противостояние “Шахтер” – “Динамо” набирает еще больше оборотов и будет действительно очень и очень интересно наблюдать за противостояниями этих команд.

Первая встреча клубов состоится очень быстро фактически – это второй матч сезона для обеих команд. Победа “Динамо” в этой встречи будет важным моментом, как для игроков перед квалификацией Лиги чемпионов, так и для самого Луческу, который намерен еще многое доказать сопернику. Если “Шахтер” выиграет трофей, то только подтвердит свое превосходство, ведь предыдущий сезон закончился тотальным превосходством горняков, которые опередили “Динамо” на рекордный 21 пункт в чемпионате.

“Шахтер”

Донецкий “Шахтер” не проходил подготовку к новому сезону. Горняки играли матчи плеф-офф Лиги Европы, поэтому не имели возможности качественно подготовиться к новым играм, и это в итоге может сказаться на концовке первой части соревнований, однако в одном конкретном матче “Шахтер” имеет преимущество. Ведь донецкий клуб фактически продолжает выступления с прошлого сезона и форма у команды Каштру очень приличная.

После завершения чемпионата Украины сезона 2019/2020 (19 июля), донецкий клуб провел четыре матча в Лиге Европы. Сначала повторно был обыгран “Вольфсбург” со счетом 3:0. В четвертьфинале был уверенно обыгран “Базель” со счетом 4:1. На полуфинальной стадии турнира донецкий клуб был разгромлен “Интером” со счетом 0:5.

Каштру сумел дать отдохнуть пару дней только нескольким ключевым футболистам после завершения чемпионата. То есть “Шахтер” не имел полноценной подготовки к новому сезону. Пик формы был на решающие матчи Лиги Европы, поэтому вполне возможен спад уже в ближайшее время. В стартовом матче нового сезона УПЛ донецкий клуб сумел одолеть “Колос” со счетом 3:1.

“Динамо”

В киевском клубе после очередного неудачного сезона состоялась настоящая революция. В клуб пришел не только иностранный специалист, а самый успешный тренер в истории главного соперника киевлян – Мирча Луческу. Игорь Суркис решил пойти ва-банк. Или у “Динамо” с румынским специалистом все получится, а речь идет о чемпионство в этом сезоне или через год, или команду снова ждет провал.

Киевский клуб пока провел только один официальный трансфер. В команду вернулся Артем Кравец, которые последние два сезона провел в Турции. Однако, наверняка, будут и другие трансферы. Впервые за долгое время Суркис, по данным СМИ, готов продавать лидеров – Миколенко и Цыганкова. В тоже время первой задачей Луческу является почистить состав клуба, ведь исполнителей действительно очень много, нужно создать обойму футболистов, а уже после этого смотреть, какие позиции нужно усилить.

Под руководством Луческу киевский клуб провел тренировочный сбор на своей базе, в связи с пандемией коронавируса было принято решение не лететь за границу. “Динамо” провело три товарищеских матча. Были одержаны победы над второлиговыми “Вересом” (3:0) и “Полесье” (5:1), а также было поражение от “Десны” – 1:2. Однако это только контрольные игры под нагрузками, новыми тренировочными занятиями.

В стартовом туре нового сезона “Динамо” уверенно разобралось с “Олимпиком”. При этом счет мог быть еще более разгромным, так как только один Супряга запорол еще три 100 % момента. Киевский клуб моментами играл очень интересно, проскакивали интересные идеи, и они проходили. Посмотрим, что будет в матче за Суперкубок.

История противостояний

В общей сложности между собой эти команды провели 97 официальных поединков, включая советское время. На данный момент впереди “Шахтер” с 37 победами. У киевского клуба 33 виктории, еще 26 раз команды сыграли вничью. Разница мячей плюс десять в пользу “Горняков”. Если брать только матчи в рамках чемпионата Украины, то здесь равенство – 24-24. Правда по разнице голов плюс два в пользу киевлян.

В прошлом сезоне команды между собой пять поединков. В чемпионате все четыре матча выиграл донецкий клуб – 2:1, 1:0, 3:1 и 3:2. В кубковой встрече “Динамо” в дополнительное время сумело выиграть у “Шахтера” со счетом 2:1 и позже взять Кубок. Более года назад “Динамо” также выиграло у “Шахтера” в матче за Суперкубок, переиграв соперника уже в основное время со счетом 2:1.

Ориентировочные составы

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко — Антонио, Степаненко — Марлос, Патрик, Тайсон — Мораес

Динамо: Бущан — Кендзера, Тымчик, Сирота, Караваев — Сидорчук, Буяльский — Родригес, Шапаренко, де Пена — Супряга

Мнение букмекеров

Победа “Шахтера” – 1.97

Ничья (основное время) – 3.64

Победа “Динамо” – 3.62

“Шахтер” выиграет Суперкубок – 1.56

“Динамо” выиграет Суперкубок – 2.4

Прогноз

Победа в основное время Динамо

Трансляция

Футбол-1 и Украина. Начало в 21:00.