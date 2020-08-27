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Футбол

Минай подпишет известного украинца из Германии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Антон Шиндер

Известный украинский нападающий Антон Шиндер, который год назад покинул чемпионат Украины, близок к возвращению в УПЛ.

Как сообщает Sport.ua, новым клубом 33-летнего нападающего может стать закарпатский “Минай”, который предложил игроку контракт сроком на один сезон. Переговоры между сторонами близки к завершению.

Отметим, прошлый сезон Антон Шиндер провел в составе скромного немецкого клуба «Швабах» из 6-го дивизиона Германии. В свое время он успел поиграть в “Таврии”, “Шахтере”, “Олимпике” и даже вызывался в сборную Украины.

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Тэги: Антон ШиндерМинайОлимпик
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