Минай подпишет известного украинца из Германии

Известный украинский нападающий Антон Шиндер, который год назад покинул чемпионат Украины, близок к возвращению в УПЛ.

Как сообщает Sport.ua, новым клубом 33-летнего нападающего может стать закарпатский “Минай”, который предложил игроку контракт сроком на один сезон. Переговоры между сторонами близки к завершению.

Отметим, прошлый сезон Антон Шиндер провел в составе скромного немецкого клуба «Швабах» из 6-го дивизиона Германии. В свое время он успел поиграть в “Таврии”, “Шахтере”, “Олимпике” и даже вызывался в сборную Украины.