Болонья сделала очередное предложение по Супряге

Итальянская “Болонья” не теряет надежд заполучить в свои ряды молодого нападающего киевского “Динамо” Владислава Супрягу.

Как сообщает Sky Sports Italia, руководство итальянского клуба предприняло очередную попытку подписать форварда вице-чемпионов Украины. Агент Супряги Александр Яковенко подтверждает интерес к своему клиенту, но вероятность перехода все равно оценивается низко, президент “Динамо” не спешит отпускать игрока.

Напомним, Владислав Супряга отличился в первом же матче после своего возвращения в “Динамо”.