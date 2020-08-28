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Футбол

Болонья сделала очередное предложение по Супряге

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владислав Супряга

Итальянская “Болонья” не теряет надежд заполучить в свои ряды молодого нападающего киевского “Динамо” Владислава Супрягу.

Как сообщает Sky Sports Italia, руководство итальянского клуба предприняло очередную попытку подписать форварда вице-чемпионов Украины. Агент Супряги Александр Яковенко подтверждает интерес к своему клиенту, но вероятность перехода все равно оценивается низко, президент “Динамо” не спешит отпускать игрока.

Напомним, Владислав Супряга отличился в первом же матче после своего возвращения в “Динамо”.

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Тэги: БолоньяВладислав СупрягаДинамо
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