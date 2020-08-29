Карлос Де Пена может покинуть Динамо

Полузащитник киевского “Динамо” Карлос Де Пена может в скором времени сменить клубную прописку.

Успешная игра в исполнении уругвайского вингера не осталась без внимания со стороны известных европейских клубов. По информации Balon Latino, серьезный интерес к игроку проявляют “Рома”, “Наполи”, “Кальяри”, “Лилль” и “Фенербахче”. Сообщается, что “Динамо” готово рассмотреть вариант с продажей игрока, но лишь при условии компенсации в размере пяти миллионов евро.

Напомним, что Карлос Де Пена полтора года назад переходил в “Динамо” в качестве свободного агента. Игрок сыграл за киевлян 48 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 10 ассистов.