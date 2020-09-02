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Футбол

Интернасьональ отрицает договоренность с Тайсоном

Андрей ОгородникНет комментариев
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Тайсон

Бразильский “Интернасьональ”, куда уже не первое трансферное окно сватают лидера “Шахтера” Тайсона, прокомментировал слухи о договоренности по переходу игрока уже через четыре месяца.

«Это абсурд, заключать устное соглашение с игроком, у которого есть действующий контракт. Вот почему я не верю безосновательным домыслам, которые публикуют в социальных сетях. Интернасьонал никогда бы не пошел на такой ход, это незаконно» – заявил исполнительный директор Интернасьонала Родриго Каэтано

Напомним, ранее сообщалось, что Тайсон может стать игроком одного из клубов Серии А. Также к бразильцу проявляют интерес клубы восточной Азии.

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Тэги: ИнтернасьональТайсонШахтер
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