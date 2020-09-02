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Луис Суарес может перейти в Ювентус

Андрей ОгородникНет комментариев
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Луис Суарес

Один из лучших бомбардиров в истории “Барселоны” Луис Суарес близок к переходу в туринский “Ювентус”.

Уругвайский нападающий уже дал согласие на подписание контракта со “Старой Синьорой”, но пока серьезной преградой является нежелание туринского гранда платить за 33-летнего игрока. В ближайшее время агенты Суареса займутся переговорами с “Барселоной” по досрочному расторжению контракта.

Сообщается, что если заполучить бесплатно Луиса Суареса “Ювентусу” не выйдет, клуб попытается договорится по переходу Эдина Джеко, о чем уже сообщалось ранее.

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Тэги: БарселонаЛуис СуаресЮвентус
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