СК Днепр-1 не сумел договорится по переходу Кирилла Ковальца

Лидер “Александрии” Кирилл Ковалец мог этим летом оказаться в составе СК “Днепр-1”.

По информации ведущих ТаТоТаке, днепровский клуб проявлял серьезный интерес к 27-летнему полузащитнику, но не сумел договориться по его переходу. “Александрия” затребовала слишком высокую сумму компенсации за игрока.

Напомним, ранее сообщалось, что к Кириллу Ковальцу проявляют интерес клубы Серии А, но пока дальше слухов дело не пошло. В прошлом сезоне на счету игрока было семь голов и пять результативных передач.