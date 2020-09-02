Среда, 2 сентября, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболСК Днепр-1 не сумел договорится по переходу Кирилла Ковальца
Футбол

СК Днепр-1 не сумел договорится по переходу Кирилла Ковальца

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Кирилл Ковалец

Лидер “Александрии” Кирилл Ковалец мог этим летом оказаться в составе СК “Днепр-1”.

По информации ведущих ТаТоТаке, днепровский клуб проявлял серьезный интерес к 27-летнему полузащитнику, но не сумел договориться по его переходу. “Александрия” затребовала слишком высокую сумму компенсации за игрока.

Напомним, ранее сообщалось, что к Кириллу Ковальцу проявляют интерес клубы Серии А, но пока дальше слухов дело не пошло. В прошлом сезоне на счету игрока было семь голов и пять результативных передач.

загрузка...
Тэги: АлександрияКирилл КовалецСК Днепр-1
Написать комментарий

Добавить комментарий

шесть + 14 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Маруан Миуби
Официально: Маруан Миуби перешел в ФК Львов

Кай Хаверц
Хавертц близок к переходу в Челси

Генрих Мхитарян
Мхитарян стал полноценным игроком Ромы

Габриэл Магальяэс
Арсенал усилился защитником Лилля

Иван Перишич
Бавария возобновила переговоры по Перишичу

Закрыть