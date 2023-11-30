Беллингем ляжет под нож: что известно о здоровье игрока

Лидеру мадридского «Реала» Джуду Беллингему в ближайшее время будет сделана операция на плече, сообщает The Athletic.

Врачи диагностировали у полузащитника нестабильность плечевого сустава.

«У него и сейчас есть проблемы с плечом», – сказал главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти на пресс-конференции.

Однако с датой и местом проведения операции в «Реале» пока не определились.

Напомним, в этом сезоне Беллингем сыграл 16 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей.