Первый после Беллингема: Лунин стал одним из лучших в матче против Бетиса

Мадридский «Реал» на выезде сыграл против «Бетиса» в рамках 16-го тура Ла Лиги. Игра завершилась со счетом 1:1.

В этом матче принимал участие украинский голкипер Андрей Лунин.

Статистический портал SofaScore поставил Лунину отметку 7.9. Больше всех игроков обеих команд имеет только полузащитник Джуд Беллингем, который отметился единственным мячом мадридцев в игре.

За этот матч Лунин совершил 5 сейвов, предотвратил 0.54 гола соперника (общей xG 1.32), отдал 95% точных передач.