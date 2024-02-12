Следить

Футбол

Тони Кроос прокомментировал окончание своего контракта с мадридским Реалом

Хавбек поделился своими мыслями

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Полузащитник Тони Кроос прокомментировал свой контракт с мадридским "Реалом", который истекает в июне 2024 года

    "Не знаю, что будет дальше. Я уже думал об этом, но пока не принял решение".

    Читайте такжеФаны Реала на матче против Жироны просили Хави остаться в Барселоне. В ответ игроки мадридцев засмеялись

    "Рад слышать, что многие люди хотят, чтобы я продолжал играть!", — добавил Тони

    Кроос за "Реал" в этом сезоне сыграл 31 матч, в которых забил 1 гол и отдал 7 ассистов.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Футбол

    Пятерым канадским хоккеистам грозит по 25 лет тюрьмы по делу об изнасиловании

    Бокс

    Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»

    Баскетбол

    БИПА сенсационно вырвала победу над Черкасскими Мавпами в Суперлиге FAVBET

    Бокс

    Теофимо ЛОПЕС: «Знаю, что нужно для победы, Я умру на ринге, если придется»

    Баскетбол

    На Матчі зірок у Індіанаполісі ми побачимо відразу декілька дизайнів паркетів. Розповідаємо, як це стало можливим

    Футбол

    Лион минимально переиграл Лилль: результаты 1/8 Кубка Франции

    Бокс

    Промоутер: «Бой Беринчик – Наваррете состоится»

    Футбол

    Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии

    Теннис

    Кордова. Мунар победил первого сеяного, Этчеверри в двух сетах выиграл свой стартовый матч

    Бокс

    Усик заработает за бой с Фьюри больше, чем Кличко за поединок с Поветкиным

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол