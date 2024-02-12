Футбол
Тони Кроос прокомментировал окончание своего контракта с мадридским Реалом
Хавбек поделился своими мыслями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Тони Кроос прокомментировал свой контракт с мадридским "Реалом", который истекает в июне 2024 года
"Не знаю, что будет дальше. Я уже думал об этом, но пока не принял решение".
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"Рад слышать, что многие люди хотят, чтобы я продолжал играть!", — добавил Тони
Кроос за "Реал" в этом сезоне сыграл 31 матч, в которых забил 1 гол и отдал 7 ассистов.